Император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением от престола

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103412 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107731 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111579 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138365 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114483 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144908 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130315 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130358 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 77868 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 27023 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 90903 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 47850 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 104096 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 109150 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 138365 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 157971 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 169655 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 227913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 103412 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 62649 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 85775 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 101811 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 101701 просмотра
Актуальное
Император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением от престола

Император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением от престола

Киев  •  УНН

 • 13522 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Император Японии Акихито во вторник добровольно оставит престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим он провел ряд религиозных и семейных ритуалов, связанных с его отречением от престола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

В высокой старинной шапке и уникальном одежде по придворной моде раннего средневековья, которое разрешено только монарху, он посетил на территории дворцового комплекса в центре Токио три святилища. Они посвящены верховной богини Солнца Аматэрасу, мифической праматери династии японских монархов, бывших императоров и богов синтоистского пантеона.

Им император символически доложил о своем уходе на покой. Затем моления там совершил старший сын императора наследный принц Нарухито, который заменит императора на престоле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На церемонию в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

Ранее 85-летний Акихито сделал 11 таких ритуалов в разных районах страны, в частности в кургане мифического первого императора Японии Дзимму, в главном храме богини Аматэрасу в городе Исэ и у мавзолея своего отца, императора Хирохито, который теперь носит посмертное имя Сева.

Во второй половине дня во вторник по токийскому времени в престижном "Сосновом зале" дворца состоится официальная гражданская церемония с участием представителей трех ветвей власти - министров кабинета, руководителей обеих палат парламента, судей Верховного суда, а также глав органов местного самоуправления. На ней премьер-министр Синдзо Абэ зачитает заявление от имени граждан страны. Затем с последним обращением как император к народу обратится Акихито.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японии указали на риск "финансового краха" из гуляния по случаю отречения императора

Императором он будет считаться до последнего момента 30 апреля. С наступлением 1 мая его сменит на престоле старший сын - 59-летний наследный принц Нарухито. В этот день пройдут церемонии также с участием представителей трех ветвей власти, на которых новому монарху будут, в частности, переданы императорские регалии - меч и священная яшма. Третья регалия, металлическое зеркало, хранится в храме Исэ в центре главного японского острова Хонсю, который считается местом мистического проживания богини Аматэрасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Японии выразило протест Сеула по требованию извинений от японского императора

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Японии объявили название эры нового императора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы