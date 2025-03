В Японии начинается историческое отречение от престола императора Акихито

Церемония началась во вторник с частных ритуалов в токийском императорском дворце.

По данным "Эхо Москвы", премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже официально объявил об отречении императора Акихито.

Как отмечает Japan Today, последнее выступление 85-летнего императора последует за словами благодарности премьер-министра Синдзо Абэ на церемонии, которая начинается в 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в императорском дворце.

85-летнему императору было разрешено отречься от престола после того, как он сказал, что не может выполнять свою роль из-за возраста и ухудшения состояния здоровья.

Его сын, принц Нарухито, взойдет на трон на следующий день, начиная новую эру.

Император в Японии не имеет политической власти, но служит национальным символом.

Напомним, император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением.

VIDEO: Emperor Akihito of Japan begins the process of stepping down from the Chrysanthemum Throne by visiting the Kashikodokoro sanctuary inside the Imperial Palace to report his abdication to his ancestors and Shinto gods pic.twitter.com/N7iiGVJMpa

— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2019 г.