В рф мужчина протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар

Во Владимирской области, рф, молодой человек протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар, передает УНН со ссылкой на Astra.

"В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на машине протаранил главный вход бывшего военкомата на улице Васильева и поджег машину", - сообщил свидетель происшествия Иван.

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По его словам, мужчина около 30 лет, который и врезался в здание, снимал все на камеру. Парня задержали.

На место прибыли спасатели для тушения пожара.

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