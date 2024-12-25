В рф мужчина протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар
Киев • УНН
В городе Гусь-Хрустальный молодой человек на автомобиле врезался в главный вход бывшего военкомата. 30-летний мужчина снимал инцидент на камеру, после чего поджег машину и был задержан.
Во Владимирской области, рф, молодой человек протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар, передает УНН со ссылкой на Astra.
"В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на машине протаранил главный вход бывшего военкомата на улице Васильева и поджег машину", - сообщил свидетель происшествия Иван.
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По его словам, мужчина около 30 лет, который и врезался в здание, снимал все на камеру. Парня задержали.
На место прибыли спасатели для тушения пожара.
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