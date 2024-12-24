В центре москвы мужчина атаковал полицейскую машину "коктейлем Молотова"
Киев • УНН
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью под автомобиль возле ОВД "Арбат". Нападавший, который оказался жертвой телефонных мошенников, задержан.
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в полицейскую машину в центре москвы, передает УНН со ссылкой на Baza.
По данным «Baza», около 17 часов мужчина бросил бутылку под машину возле здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. Предварительно поджигатель стал жертвой телефонных мошенников. Он задержан.
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