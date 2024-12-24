В центре москвы мужчина атаковал полицейскую машину "коктейлем Молотова"

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в полицейскую машину в центре москвы, передает УНН со ссылкой на Baza.

По данным «Baza», около 17 часов мужчина бросил бутылку под машину возле здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. Предварительно поджигатель стал жертвой телефонных мошенников. Он задержан.

13 поджогов за два дня: кто и что поджигает в разных городах россии