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Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
15:18 • 34161 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

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Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
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Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
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Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

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"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
12:02 • 93136 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

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С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
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Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
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В центре москвы мужчина атаковал полицейскую машину "коктейлем Молотова"

В центре москвы мужчина атаковал полицейскую машину "коктейлем Молотова"

Киев  •  УНН

 • 629 просмотра

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Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью под автомобиль возле ОВД "Арбат". Нападавший, который оказался жертвой телефонных мошенников, задержан.

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в полицейскую машину в центре москвы, передает УНН со ссылкой на Baza.

По данным «Baza», около 17 часов мужчина бросил бутылку под машину возле здания ОВД «Арбат». В настоящее время территория оцеплена. Предварительно поджигатель стал жертвой телефонных мошенников. Он задержан.

13 поджогов за два дня: кто и что поджигает в разных городах россии21 дек. 2024, 17:18 • 23522 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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