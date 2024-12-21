13 поджогов за два дня: кто и что поджигает в разных городах россии
Киев • УНН
В разных городах россии за последние 48 часов произошло 13 поджогов автомобилей, банков и других объектов. По данным Baza, все случаи связаны с деятельностью мошенников, которые вынуждают жертв устраивать поджоги.
По меньшей мере 13 различных поджогов - машин, фейерверков, зданий - произошли за последние двое суток в россии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
Пять поджогов произошли в Москве и Подмосковье. 20 декабря полицейскую машину подожгли в Бутовом, отделение банка - на бульваре Яна Райниса. 21 декабря запустили сразу три фейерверка; в двух МФЦ и отделении Почты россии.
В Красноярске студентка подожгла банк, в Твери неизвестный облил бензином и поджег припаркованную полицейскую "газель". В Ростове-на-Дону мужчина устроил пиротехническое шоу в отделении банка. В Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику, а в Санкт-Петербурге полицейскую машину. Утром ее подожгли сразу две бабушки. Также сегодня произошел настоящий взрыв в банке: пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла спичку. Все свои действия она снимала на видео.
"Все случаи - результат работы мошенников. Сначала они разводят жертв на деньги, а потом предлагают вернуть их за поджог, или придумывают историю о злоумышленниках, которых надо откуда-то выкурить", - говорится в сообщении Baza.
Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах21 дек. 2024, 15:20 • 9536 просмотров