Імператор Японії оголосив про зречення від престолу

"Я виконував свої обов'язки імператора з глибоким почуттям довіри і поваги до людей, і я вважаю, що мені дуже пощастило, що я зміг це зробити", - сказав під час церемонії 85-річний імператор, який стане першим японським монархом, який зрікся від престолу за 202 роки.

Імператор Японії також висловив подяку людям, які підтримали його в ролі "символу держави", як це визначено в конституції країни.

"Я щиро бажаю разом з імператрицею, щоб ера "Рейва", яка починається завтра, була стабільною і плідною, і я всім серцем прошу миру і щастя для всіх людей в Японії і в усьому світі", - додав він.

Імператор виступив із промовою після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив йому вдячність за те, що він "завжди ділився радістю і печаллю з людьми", на заході, в якому взяли участь близько 300 гостей, включаючи членів імператорської сім'ї, членів уряду, керівників обох палат парламенту і суддів верховного суду.

Він офіційно піде у відставку опівночі з вівторка на середу. Його старший син, 59-річний принц Нарухіто вступить на престол на наступний день.

Нагадаємо, раніше імператор Японії завершив релігійні та сімейні ритуали, пов'язані з його зреченням.