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Новий імператор Японії вперше з'явився на публіці

Новий імператор Японії вперше з'явився на публіці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Новий імператор Японії Нарухіто вперше з моменту його правонаступництва показався публіці. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Новий імператор Нарухіто привітав публіку в суботу, 4 травня, з балкона, що виходить на територію палацу, подякувавши всім за привітання. Він також побажав щастя та розвитку Японії та японському народу, зазначивши прагнення продовжувати слідувати принципам правління свого батька.

Повідомляється, що 59-річний Нарухіто - перший імператор, який народився після Другої світової війни, і той, хто навчався за кордоном - в Оксфорді.

Відзначається, що імператори в післявоєнній конституції Японії отримують тільки символічний статус без політичної влади.

Нагадаємо, наслідний принц Нарухіто став новим імператором Японії у середу, 1 травня.

Як повідомляв УНН, японський імператор Акіхіто оголосив про своє зречення від престолу на церемонії у вівторок, 30 квітня, висловивши подяку за підтримку японському народу під час його 30-річного правління.

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