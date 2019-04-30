Наследный принц Нарухито стал новым императором Японии

"В среду в Японии началась новая эпоха, когда Нарухито официально стал императором после исторического отречения отца от Трона Хризантемы, старейшей монархии в мире", - говорится в сообщении.

Японский принц Нарухито стал 126-м императором страны в 00:00 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля по Киеву).

Одновременно в Японии начался первый год эры "Рейва" ("Прекрасной гармонии"), как называется эпоха правления нового монарха.

Ранее УНН сообщал, что японский император Акихито объявил о своем отречении от престола на церемонии во вторник, выразив благодарность за поддержку японскому народу во время его 30-летнего правления.