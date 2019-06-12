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Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране

Киев • УНН

 • 14955 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Новый министр иностранных дел отозвал с должности посла Молдовы в США Кристину Балан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавское агентство "Инфотаг".

Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране

"Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии", - сказал глава МИД Попеску.

Накануне местные СМИ сообщали о том, что Демократическая партия Молдовы распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики "действуют в интересах Москвы". Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства.

Посол РМ в США Кристина Балан сказала журналистам, что "не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии", а представляет в Вашингтоне "правительство Филипа".

Кристина Балан была назначена послом в США Указом президента Игоря Додона в конце 2017 года. До этого она занимала пост первого вице-председателя Демпартии и отвечала в партии за международные связи.

Решение об отзыве дипломата было принято вскоре после того, как посол США в Молдове Дерек Хоган провел встречи с руководством парламента, правительства и президентом Игорем Додоном.

Накануне, глава Делегации Европейского Союза Петер Михалко встретился с новым министром иностранных дел РМ Николаем Попеску и поздравил его с назначением.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве.

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