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Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США через заяви щодо кризи в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Новий міністр закордонних справ Микола Попеску відкликав з посади посла Молдови в США Христину Балан. Про це повідомляє УНН з посиланням на молдавське агентство "Інфотаг".

Новий глава МЗС Молдови відкликав посла в США через заяви щодо кризи в країні

"Це пов'язано з діяльністю Христини Балан, яка інформувала владу США з позиції Демократичної партії. Це неприпустимо, молдавські дипломати надалі представлятимуть країну, а не окремі партії", - сказав глава МЗС Попеску.

Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли про те, що Демократична партія Молдови поширює в США звернення, в якому стверджує, що нова влада республіки "діють в інтересах Москви". Документ поширюється через посольство Молдови в США від імені уряду.

Посол РМ у США Крістіна Балан сказала журналістам, що "не передавала американським партнером ніяких листів за підписом Демпартії", а представляє в Вашингтоні "уряд Філіпа".

Христина Балан була призначена послом в США указом президента Ігоря Додона в кінці 2017 року. До цього вона займала пост першого віце-голови Демпартії і відповідала в партії за міжнародні зв'язки.

Рішення про відкликання дипломата було ухвалене незабаром після того, як посол США в Молдові Дерек Хоган провів зустрічі з керівництвом парламенту, уряду і президентом Ігорем Додоном.

Напередодні, глава Делегації Європейського Союзу Петер Михалко зустрівся з новим міністром закордонних справ РМ Миколою Попеску і привітав його з призначенням.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає всіх політичних гравців у Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію в державі.

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