Новый герой США: пилот спасла пассажиров после взрыва двигателя

Тэмми Джо Шульц была командиром воздушного судна, который во вторник выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас, но был вынужден приземлиться в Филадельфии.

Примерно через 20 минут после того, как Boeing поднялся в воздух, детали двигателя пробили фюзеляж, в результате чего на борту резко снизилось давление и самолет начал падать.

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Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затянуть ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

Жертвой оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, которая работала менеджером банка Wells Fargo в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У нее осталось двое детей.

Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.

Точные причины аварии пока не установлены, но представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.

Сообщается, что Шульц провела 10 лет в составе военно-морских сил США, где была пилотом истребителя.

Напомним, в США за 48 часов произошло три авиакатастрофы.