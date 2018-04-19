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Новий герой США: пілот врятувала пасажирів після вибуху двигуна

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Пасажири літака Southwest Airlines, двигун якого вибухнув прямо в повітрі, називають справжньою героїнею свого пілота, якій після аварії вдалося успішно виконати екстрену посадку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Новий герой США: пілот врятувала пасажирів після вибуху двигуна

Теммі Джо Шульц була командиром повітряного судна, що у вівторок виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас, але був змушений приземлитися в Філадельфії.

Приблизно через 20 хвилин після того, як Boeing піднявся в повітря, деталі двигуна пробили фюзеляж, в результаті чого на борту різко знизився тиск і літак почав падати.

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Уламки двигуна розбили один з ілюмінаторів, в який частково засмоктало жінку, яка сиділа поруч. Іншим пасажирам вдалося затягти її назад на борт, проте пізніше постраждала все ж померла.

Жертвою виявилася 43-річна Дженніфер Ріордан, яка працювала менеджером банку Wells Fargo в Альбукерці, штат Нью-Мексико. У неї залишилося двоє дітей.

Ще сім пасажирів літака отримали поранення, проте екстрена посадка літака пройшла успішно.

Точні причини аварії поки що не встановлені, але представники Національної ради з безпеки транспорту (NTSB) повідомили, що слідчі виявили ознаки втоми металу в одній з відламаних лопаток двигуна.

Повідомляється, що Шульц провела 10 років у складі військово-морських сил США, де була пілотом винищувача.

Нагадаємо, у США за 48 годин сталося три авіакатастрофи.

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