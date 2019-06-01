Новый договор NAFTA может быть ратифицирован парламентом Канады - летом

“Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин (нижняя палата парламента Канады) поддержат эту сделку”, — сказал он.

Канадский парламент, согласно расписанию, уходит на летние каникулы в конце следующей недели, но из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также с учетом проведение в октябре в Канаде парламентских выборов, депутаты могут продлить работу весенней сессии. По словам Гарно, в этой связи правительство “не исключает, что это (ратификация договора) может случиться этим летом”.

Как сообщал УНН, объявлена дата переговоров Мексики и США по вопросу пошлин в Вашингтоне.