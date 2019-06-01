Новый договор NAFTA может быть ратифицирован парламентом Канады - летом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Канадский парламент может уже этим летом ратифицировать новый североамериканский торговый договор, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в субботу в эфире телеканала CTV сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно, отмечает УНН.
“Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин (нижняя палата парламента Канады) поддержат эту сделку”, — сказал он.
Канадский парламент, согласно расписанию, уходит на летние каникулы в конце следующей недели, но из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также с учетом проведение в октябре в Канаде парламентских выборов, депутаты могут продлить работу весенней сессии. По словам Гарно, в этой связи правительство “не исключает, что это (ратификация договора) может случиться этим летом”.
Как сообщал УНН, объявлена дата переговоров Мексики и США по вопросу пошлин в Вашингтоне.