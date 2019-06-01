Новий договір NAFTA може бути ратифікований парламентом Канади - влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Канадський парламент може вже цього літа ратифікувати новий північноамериканський торговий договір, який отримав назву Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) і прийде на зміну застарілій Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це в суботу в ефірі телеканалу CTV повідомив міністр транспорту Канади Марк Гарно, зазначає УНН.
“Ми не можемо передбачити, як буде проходити процес ратифікації, але ми сподіваємося, що всі партії Палати громад (нижня палата парламенту Канади) підтримають цю угоду”, — сказав він.
Канадський парламент, згідно з розкладом, йде на літні канікули в кінці наступного тижня, але через необхідність ратифікації нової торгової угоди, а також з урахуванням проведення в жовтні в Канаді парламентських виборів, депутати можуть продовжити роботу весняної сесії. За словами Гарно, в зв’язку з цим уряд “не виключає, що це (ратифікація договору) може статися цього літа”.
Як повідомляв УНН, оголошена дата переговорів Мексики і США з питання мит у Вашингтоні.