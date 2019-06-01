Новий договір NAFTA може бути ратифікований парламентом Канади - влітку

КИЇВ. 2 червня. УНН. Канадський парламент може вже цього літа ратифікувати новий північноамериканський торговий договір, який отримав назву Угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA) і прийде на зміну застарілій Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це в суботу в ефірі телеканалу CTV повідомив міністр транспорту Канади Марк Гарно, зазначає УНН.