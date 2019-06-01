Оголошена дата переговорів Мексики і США з питання мит у Вашингтоні

КИЇВ. 1 червня. УНН. Представники Мексики і США почнуть обговорювати ситуацію навколо введення мит на товари з латиноамериканської країни в середу, 5 червня. Про це повідомив в п’ятницю в своєму Twitter глава мексиканського зовнішньополітичного відомства Марсело Ебрард, який раніше в той же день відправився до Вашингтона на переговори, зазначає УНН.