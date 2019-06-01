Оголошена дата переговорів Мексики і США з питання мит у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Представники Мексики і США почнуть обговорювати ситуацію навколо введення мит на товари з латиноамериканської країни в середу, 5 червня. Про це повідомив в п’ятницю в своєму Twitter глава мексиканського зовнішньополітичного відомства Марсело Ебрард, який раніше в той же день відправився до Вашингтона на переговори, зазначає УНН.
“Інформую вас про те, що зустріч високого рівня, націлена на розв’язання суперечностей між США і нашою країною, пройде в (наступну) середу в Вашингтоні, — написав Ебрард. — Делегацію США очолює (держсекретар) Майкл Помпео, мексиканську — ваш покірний слуга” . Міністр додав, що “існує готовність до діалогу”. “Ми будемо тверді і будемо захищати гідність Мексики”, — зазначив Ебрард.
Варто додати, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа висловили інтерес до листа, направленого главі Білого дому в четвер колегою з Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Про це повідомив в п’ятницю в своєму Twitter міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.