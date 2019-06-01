МЗС Мексики: влада США висловила інтерес до листа нашого президента

“Перед тим як сісти на рейс до Вашингтона через Х’юстон, я поговорив телефоном з (старшим радником президента США) Джаредом Кушнером і (держсекретарем) Майклом Помпео, — написав Ебрард. — Переговори починаються. Я відчув інтерес і повагу до листа президента Лопеса Обрадора”.

У четвер Трамп оголосив про введення мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв’язку з міграційною кризою на спільному кордоні. У п’ятницю він повідомив, що такий крок дозволить припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків з латиноамериканської країни. У той же день Ебрард заявив, що його країна не несе відповідальність “за потік мігрантів з Центральної Америки і інших країн”, так само як і за зростання вживання наркотиків в США.

Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de EU con nuestro país será el miércoles en Washington.Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor la mexicana.Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México.

Як повідомляв УНН, Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там її сприйняли як загрозу.