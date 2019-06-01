МИД Мексики: власти США выразили интерес к письму нашего президента

“Перед тем как сесть на рейс до Вашингтона через Хьюстон, я поговорил по телефону с (старшим советником президента США) Джаредом Кушнером и (госсекретарем) Майклом Помпео, — написал Эбрард. — Переговоры начинаются. Я почувствовал интерес и уважение к письму президента Лопеса Обрадора”.

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. В тот же день Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность “за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран”, равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de EU con nuestro país será el miércoles en Washington.Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor la mexicana.Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México.

Как сообщал УНН, Трамп ввел пошлину 5% на все товары из Мексики, там ее восприняли как угрозу.