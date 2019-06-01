Объявлена дата переговоров Мексики и США по вопросу пошлин в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Представители Мексики и США начнут обсуждать ситуацию вокруг введения пошлин на товары из латиноамериканской страны в среду, 5 июня. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард, который ранее в тот же день отправился в Вашингтон на переговоры, отмечает УНН.
“Информирую вас о том, что встреча высокого уровня, нацеленная на разрешение противоречий между США и нашей страной, пройдет в (следующую) среду в Вашингтоне, — написал Эбрард. — Делегацию США возглавляет (госсекретарь) Майкл Помпео, мексиканскую — ваш покорный слуга”. Министр добавил, что “существует готовность к диалогу”. “Мы будем тверды и будем защищать достоинство Мексики”, — отметил Эбрард.
Стоит добавить, что представители администрации президента США Дональда Трампа выразили интерес к письму, направленному главе Белого дома в четверг коллегой из Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.