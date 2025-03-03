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Новым канцлером Австрии официально стал Кристиан Штокер

Киев • УНН

 • 24978 просмотра

Кристиан Штокер официально стал новым федеральным канцлером Австрии после принятия присяги в Хофбурге. Сформировано коалиционное правительство из трех партий - ÖVP, социал-демократов и Neos, хотя ожидаются сложные переговоры.

Новым канцлером Австрии официально стал Кристиан Штокер

Новым федеральным канцлером Австрии после принятия присяги официально стал Кристиан Штокер, сообщили в его партии, пишет УНН.

Детали

"Сегодня канцлер д-р Кристиан Штокер и новое федеральное правительство были приведены к присяге федеральным президентом в Хофбурге", - сообщили в X в Австрийской народной партии (ÖVP), которая является партией нового австрийского канцлера.

Трансляцию обнародовал офис федерального канцлера Австрии.

Также состоялась церемония передачи должности в офисе федерального канцлера Австрии.

"Для меня большая честь и удовольствие взять на себя обязанности канцлера этой Республики. Народ Австрии может быть уверен, что эта страна будет в авангарде каждого решения, которое я принимаю. Я буду выполнять эту задачу с полной ответственностью за эту должность", - написал после церемонии Штокер в Facebook.

Как указывает Reuters, назначение Штокера положило конец длительному ожиданию нового правительства и завершило политический кризис в стране.

Новый канцлер Австрии Кристиан Штокер получил поздравления от президента страны Александера Ван дер Беллена, который пожелал правительству "успехов и удачи".

Правительство будет состоять из представителей трех партий, каждая из которых получит важные министерства: ÖVP возглавит Министерство внутренних дел и обороны, социал-демократы будут отвечать за финансы и юстицию, а Neos будет руководить внешней политикой.

Однако лидер Neos, Беате Майнл-Резингер, уже предупредила, что их ждет "пять лет тяжелых переговоров", ведь каждая партия будет иметь свои интересы и стратегические цели. Ожидается, что эти разногласия могут привести к напряженности в коалиции.

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили11.02.25, 06:08 • 107945 просмотров

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