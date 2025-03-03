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Новим канцлером Австрії офіційно став Крістіан Штокер

Київ • УНН

 • 25001 перегляди

Крістіан Штокер офіційно став новим федеральним канцлером Австрії після складання присяги у Хофбурзі. Сформовано коаліційний уряд з трьох партій - ÖVP, соціал-демократів та Neos, хоча очікуються складні переговори.

Новим канцлером Австрії офіційно став Крістіан Штокер

Новим федеральним канцлером Австрії після складання присяги офіційно став Крістіан Штокер, повідомили у його партії, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні канцлер д-р. Крістіан Штокер та новий федеральний уряд були приведені до присяги федеральним президентом у Хофбурзі", - повідомили у X в Австрійській народній партії (ÖVP), яка є партією нового австрійського канцлера.

Трансляцію оприлюднив офіс федерального канцлера Австрії.

Також відбулася церемонія передачі посади в офісі федерального канцлера Австрії.

"Для мене велика честь та задоволення взяти на себе обов'язки канцлера цієї Республіки. Народ Австрії може бути впевнений, що ця країна буде в авангарді кожного рішення, яке я ухвалюю. Я виконуватиму це завдання з повною відповідальністю за цю посаду", - написав після церемонії Штокер у Facebook.

Як вказує Reuters, призначення Штокера поклало край тривалому очікуванню нового уряду та завершило політичну кризу в країні.

Новий канцлер Австрії Крістіан Штокер отримав привітання від президента країни Александера Ван дер Беллена, який побажав уряду "успіхів і удачі".

Уряд буде складатися з представників трьох партій, кожна з яких отримає важливі міністерства: ÖVP очолить Міністерство внутрішніх справ та оборони, соціал-демократи відповідатимуть за фінанси та юстицію, а Neos буде керувати зовнішньою політикою.

Однак лідер Neos, Беате Майнл-Резінгер, уже попередила, що їх чекає "п’ять років важких переговорів", адже кожна партія матиме свої інтереси та стратегічні цілі. Очікується, що ці розбіжності можуть призвести до напруженості в коаліції.

Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили11.02.25, 06:08 • 107947 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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