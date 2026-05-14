Новый глава Укргидроэнерго: наблюдательный совет избрал Богдана Сухецкого

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" по результатам открытого конкурсного отбора избрал генеральным директором компании Богдана Сухецкого, передает УНН со ссылкой на Укргидроэнерго.

Детали

Перед новым генеральным директором стоят задачи обеспечения стабильной операционной деятельности компании, восстановления поврежденных мощностей, модернизации станций в соответствии с современными стандартами энергетической безопасности и устойчивости, а также повышения уровня физической и инженерной защиты объектов.

"Нам было важно выбрать руководителя, способного работать в условиях войны и одновременно реализовывать программу модернизации. Мы ожидаем от нового генерального директора повышения операционной эффективности и внедрения технологических решений для восстановления объектов, поврежденных в результате более 260 атак со стороны россии", — отметил председатель Наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий.

Для проведения конкурса Наблюдательный совет привлек международную консалтинговую компанию Korn Ferry, которая специализируется на подборе и оценке топ-менеджмента. Отбор проводился при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Конкурс проходил в несколько последовательных этапов. На первом этапе Korn Ferry сформировала широкий перечень претендентов. Далее проведены первичные интервью и проверка соответствия кандидатов требованиям Наблюдательного совета, по результатам которых сформирован шорт-лист из 5 кандидатов. На следующем этапе проведена углубленная оценка профессиональных компетенций, проверки кандидатов и структурированные интервью, в ходе которых кандидаты представили собственное видение стратегии развития Укргидроэнерго.

Отбор проводил Комитет по вопросам назначений и вознаграждений, в состав которого входят 4 независимых члена Наблюдательного совета. По результатам оценки Комитет рекомендовал двух финалистов для итогового голосования Наблюдательного совета.

Процедура отбора проводилась с учетом лучших практик корпоративного управления, в частности Принципов ОЭСР.

Справка

Богдан Сухецкий в Укргидроэнерго работает с 2010 года. Ранее занимал должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности. С мая 2024 года по май 2025 года – в.и.о. генерального директора Укргидроэнерго.

Стаж работы в энергетике более 16 лет. Основная специализация в компании за предыдущие годы — коммерческая деятельность.

Образование. Окончил ГВУЗ "КНЭУ имени Вадима Гетьмана" по образовательной программе "Бизнес-администрирование в сфере энергетики", получив квалификацию магистра в области знаний "Управление и администрирование", специальность "Менеджмент". Получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Маркетинг", получив квалификацию магистра по маркетинговому менеджменту. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по направлению подготовки "Строительство" и получил квалификацию бакалавра по строительству.