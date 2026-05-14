Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 19641 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 55053 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 26701 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
14 мая, 12:12 • 46824 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
14 мая, 12:02 • 31176 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
14 мая, 10:46 • 22011 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
14 мая, 09:24 • 27428 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
14 мая, 08:53 • 50055 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набора
14 мая, 06:15 • 24240 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
Новый глава Укргидроэнерго: наблюдательный совет избрал Богдана Сухецкого

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Богдан Сухецкий избран гендиректором Укргидроэнерго по результатам конкурса. Он будет восстанавливать поврежденные объекты и модернизировать станции.

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" по результатам открытого конкурсного отбора избрал генеральным директором компании Богдана Сухецкого, передает УНН со ссылкой на Укргидроэнерго.

Детали

Перед новым генеральным директором стоят задачи обеспечения стабильной операционной деятельности компании, восстановления поврежденных мощностей, модернизации станций в соответствии с современными стандартами энергетической безопасности и устойчивости, а также повышения уровня физической и инженерной защиты объектов.

"Нам было важно выбрать руководителя, способного работать в условиях войны и одновременно реализовывать программу модернизации. Мы ожидаем от нового генерального директора повышения операционной эффективности и внедрения технологических решений для восстановления объектов, поврежденных в результате более 260 атак со стороны россии", — отметил председатель Наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий.

Для проведения конкурса Наблюдательный совет привлек международную консалтинговую компанию Korn Ferry, которая специализируется на подборе и оценке топ-менеджмента. Отбор проводился при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Конкурс проходил в несколько последовательных этапов. На первом этапе Korn Ferry сформировала широкий перечень претендентов. Далее проведены первичные интервью и проверка соответствия кандидатов требованиям Наблюдательного совета, по результатам которых сформирован шорт-лист из 5 кандидатов. На следующем этапе проведена углубленная оценка профессиональных компетенций, проверки кандидатов и структурированные интервью, в ходе которых кандидаты представили собственное видение стратегии развития Укргидроэнерго.

Отбор проводил Комитет по вопросам назначений и вознаграждений, в состав которого входят 4 независимых члена Наблюдательного совета. По результатам оценки Комитет рекомендовал двух финалистов для итогового голосования Наблюдательного совета.

Процедура отбора проводилась с учетом лучших практик корпоративного управления, в частности Принципов ОЭСР.

Перезагрузка государственных энергокомпаний: правительство назначило новых членов наблюдательных советов Укрэнерго и Оператора ГТС13.05.26, 22:10 • 3778 просмотров

Справка

Богдан Сухецкий в Укргидроэнерго работает с 2010 года. Ранее занимал должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности. С мая 2024 года по май 2025 года – в.и.о. генерального директора Укргидроэнерго.

Стаж работы в энергетике более 16 лет. Основная специализация в компании за предыдущие годы — коммерческая деятельность.

Образование. Окончил ГВУЗ "КНЭУ имени Вадима Гетьмана" по образовательной программе "Бизнес-администрирование в сфере энергетики", получив квалификацию магистра в области знаний "Управление и администрирование", специальность "Менеджмент". Получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Маркетинг", получив квалификацию магистра по маркетинговому менеджменту. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по направлению подготовки "Строительство" и получил квалификацию бакалавра по строительству.

