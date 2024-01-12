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Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 20:47  •  13958 просмотра

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибудет с официальным визитом в Киев, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.  

Новый глава французской дипломатии должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Изначально планировался визит предшественницы Сежурне - Кэтрин Колонны, которая покинула свой пост во время кадровых перестановок.

Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку 26 декабрь 2023, 11:40 • 32105 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.

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Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ

Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.

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Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии

Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S. A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.

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Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии

Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024

Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.

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Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей

Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.

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Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей

Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны

Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.

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Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны

В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек

В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.

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В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек

Дания выделит Украине 21 миллион долларов на восстановление Николаева

Дания предоставляет Украине более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева, сосредотачиваясь на разминировании и инфраструктуре.

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Дания выделит Украине 21 миллион долларов на восстановление Николаева

В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ

По меньшей мере 180 украинцев содержатся по политическим мотивам в крымских центрах заключения, подвергаясь пыткам и не получая должного внимания со стороны международного сообщества.

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В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ

Зеленский провел встречу с Прицкер: обсудили шаги к обеспечению украинской устойчивости

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Зеленский провел встречу с Прицкер: обсудили шаги к обеспечению украинской устойчивости