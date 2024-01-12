Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ

В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек

В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.