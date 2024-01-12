Новий глава МЗС Франції планує відвідати Київ - ЗМІ

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибуде з офіційним візитом до Києва, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Новий глава французької дипломатії має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку планувався візит попередниці Сежурне - Кетрін Колонни, яка покинула свій пост під час кадрових перестановок.

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