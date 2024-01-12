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28 березня, 18:00 • 142237 перегляди

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Новий глава МЗС Франції планує відвідати Київ - ЗМІ

Новий глава МЗС Франції планує відвідати Київ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42686 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн відвідає Київ для зустрічі з Президентом України Зеленським.

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибуде з офіційним візитом до Києва, передає УНН із посиланням на Le Figaro.  

Новий глава французької дипломатії має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку планувався візит попередниці Сежурне - Кетрін Колонни, яка покинула свій пост під час кадрових перестановок.

Для допомоги "зерновому коридору": Франція передала Україні другий лоцманський човен 26.12.23, 13:40 • 33003 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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