Новий глава МЗС Франції планує відвідати Київ - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн відвідає Київ для зустрічі з Президентом України Зеленським.
Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибуде з офіційним візитом до Києва, передає УНН із посиланням на Le Figaro.
Новий глава французької дипломатії має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.
Спочатку планувався візит попередниці Сежурне - Кетрін Колонни, яка покинула свій пост під час кадрових перестановок.
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