Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку

Китай ввел санкции против американской компании и двух исследователей по правам человека из-за работы в регионе Синьцзян

Китай наложил санкции на американскую фирму "Харон" и двух исследователей из-за их работы в Синьцзяне, обострив спор о возможных нарушениях прав человека.