Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку
Киев • УНН
Франция поставила в Украину второй лоцманский катер, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.
Франция передала Украине второй лоцманский катер, который поможет Украине в экспорте зерна благодаря "коридору" в Черном море. Об этом со ссылкой на министра Франции по вопросам транспорта Клемана Бона, передает УНН.
Детали
Франция передала второй лоцманский корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир. Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится
Дополнение
Ранее УНН сообщил, что украинским коридором в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минвостокразвития Александр Кубраков.
По его словам, несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру украинский коридор работает - с момента запуска порты Одессы приняли 337 новых судов под загрузку.
Напомним,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время относительно восстановления "зерновой сделки.
Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку
Франция поставила в Украину второй лоцманский катер, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.
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