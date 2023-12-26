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Для помощи "зерновому коридору": Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 11:40  •  15839 просмотра

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Франция поставила в Украину второй лоцманский катер, что будет способствовать увеличению экспорта зерна через Черноморский коридор.

Франция передала Украине второй лоцманский катер, который поможет Украине в экспорте зерна благодаря "коридору" в Черном море. Об этом со ссылкой на министра Франции по вопросам транспорта Клемана Бона, передает УНН.

Детали 

Франция передала второй лоцманский корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир. Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится

- говорится в заметке французского министра на странице в соцсети Х.

Дополнение 

Ранее УНН сообщил, что украинским коридором в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минвостокразвития Александр Кубраков.

По его словам, несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру украинский коридор работает - с момента запуска порты Одессы приняли 337 новых судов под загрузку.

Напомним,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время относительно восстановления "зерновой сделки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Для допомоги "зерновому коридору": Франція передала Україні другий лоцманський човен
To help the “grain corridor”: France handed over a second pilot boat to Ukraine
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