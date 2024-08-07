Новый антирекорд: 48 мужчин в КАМАЗе пытались незаконно попасть в Молдову
Киев • УНН
Пограничники задержали КАМАЗ с 48 мужчинами призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Каждый должен был заплатить 150 тыс. грн за "комфортабельную" поездку организатору.
Недалеко от государственной границы правоохранители заблокировали "КАМАЗ". В кузове грузовика находилось 48 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Молдову. В отношении нарушителей составили админпротоколы, грузовик изъяли. Об этом УНН сообщает и ссылка на Госпогранслужбу Украины.
Детали
Как сообщается, охранники госграницы с использованием беспилотника отследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.
Грузовой автомобиль, несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами.
Всего пытались незаконно попали в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста. Стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тыс. гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были уплатить организатору - админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.
Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Однако всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли.
Сейчас следственные действия продолжаются.
За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд. Кроме этого, они привлечены к админответственности за нарушение пограничного режима.
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