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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый антирекорд: 48 мужчин в КАМАЗе пытались незаконно попасть в Молдову

Новый антирекорд: 48 мужчин в КАМАЗе пытались незаконно попасть в Молдову

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 11:02  •  8196 просмотра

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Пограничники задержали КАМАЗ с 48 мужчинами призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Каждый должен был заплатить 150 тыс. грн за "комфортабельную" поездку организатору.

Недалеко от государственной границы правоохранители заблокировали "КАМАЗ". В кузове грузовика находилось 48 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Молдову. В отношении нарушителей составили админпротоколы, грузовик изъяли. Об этом УНН сообщает и ссылка на Госпогранслужбу Украины.

Детали

Как сообщается, охранники госграницы с использованием беспилотника отследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.

Грузовой автомобиль, несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами.

Всего пытались незаконно попали в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста. Стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тыс. гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были уплатить организатору - админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.

Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Однако всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли.

Сейчас следственные действия продолжаются.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд. Кроме этого, они привлечены к админответственности за нарушение пограничного режима.

Намагались втекти до Румунії: прикордонники викрили групу ухилянтів, які намагались переплисти Тису5 августа 2024, 12:28 • 13452 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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