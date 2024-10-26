Новые требования к калорийности пищи для военных: что изменится с 2025 года
Киев • УНН
Минобороны утвердило новые требования к калорийности продуктов для ВСУ, которые станут обязательными с 2025 года. Ранее калорийность определяли сами поставщики, теперь будут установлены четкие стандарты.
Минобороны утвердило новые стандарты калорийности продуктов для ВСУ. Требования станут обязательными для поставщиков с 2025 года. Ранее калорийность определяли сами поставщики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Детали
Решение приняли после проверок воинских частей, во время которых были выявлены недостатки, в частности, относительно случаев поставки продуктов с заниженной калорийностью.
Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать эти требования как приложение к государственным контрактам (договорам) на закупку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года.
Ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта с ДОТом.
Новые стандарты закреплены в документе «Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами».
Установление четких требований к энергетической ценности продуктов - это не просто вопрос стандартов, а гарантия того, что наши защитники получат необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья
Возможна фальсификация документов поставщиком продуктов питания для ВСУ: Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки11 октября 2024, 13:01 • 14045 просмотров