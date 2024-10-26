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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые требования к калорийности пищи для военных: что изменится с 2025 года

Киев  •  УНН

11:59 • 5856 просмотра

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Минобороны утвердило новые требования к калорийности продуктов для ВСУ, которые станут обязательными с 2025 года. Ранее калорийность определяли сами поставщики, теперь будут установлены четкие стандарты.

Минобороны утвердило новые стандарты калорийности продуктов для ВСУ. Требования станут обязательными для поставщиков с 2025 года. Ранее калорийность определяли сами поставщики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Детали 

Решение приняли после проверок воинских частей, во время которых были выявлены недостатки, в частности, относительно случаев поставки продуктов с заниженной калорийностью.

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать эти требования как приложение к государственным контрактам (договорам) на закупку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года.

Ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта с ДОТом.

Новые стандарты закреплены в документе «Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами».

Установление четких требований к энергетической ценности продуктов - это не просто вопрос стандартов, а гарантия того, что наши защитники получат необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья

- отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Возможна фальсификация документов поставщиком продуктов питания для ВСУ: Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки11 октября 2024, 13:01 • 14045 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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