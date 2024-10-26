Нові вимоги до калорійності їжі для військових: що зміниться з 2025 року
Київ • УНН
Міноборони затвердило нові вимоги до калорійності продуктів для ЗСУ, які стануть обов'язковими з 2025 року. Раніше калорійність визначали самі постачальники, тепер будуть встановлені чіткі стандарти.
Міноборони затвердило нові стандарти калорійності продуктів для ЗСУ. Вимоги стануть обов'язковими для постачальників з 2025 року. Раніше калорійність визначали самі постачальники. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
Деталі
Рішення ухвалили після перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема, щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.
Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.
Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.
Нові стандарти закріплені в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".
Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я
Можлива фальсифікація документів постачальником продуктів харчування для ЗСУ: Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки11.10.24, 16:01 • 14481 перегляд