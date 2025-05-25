"Новые решения СНБО - в скором времени": Зеленский озвучил детали новых санкций

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новые детали о введении санкций против отдельных лиц, которое произошло 25 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Как отметил Президент, речь идет о нескольких санкционных пакетах. Он объяснил, о чем именно идет речь:

Первый санкционный пакет будет применяться против лиц-граждан российской федерации, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах рф;

Второй пакет санкций направлен против пропагандистов, которые способствуют агрессии в отношении Украины;

Третий пакет направлен против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним.

Кроме того, Украина работает над синхронизацией собственных санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно – это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО – в скором времени – заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины утвердил новый пакет санкций Совета национальной безопасности и обороны против ряда физических и юридических лиц. В список попали сын бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, бывший народный депутат и блогер Игорь Мосийчук, блогер Ростислав Шапошников, а также несколько известных главарей криминальных группировок, в частности, российских.