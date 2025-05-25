"Нові рішення РНБО - незабаром": Зеленський озвучив деталі нових санкцій
Київ • УНН
Президент анонсував санкції проти осіб, причетних до фінансування тероризму рф, пропагандистів та мафіозних угруповань. Україна синхронізує санкції з ЄС та іншими країнами.
Президент України Володимир Зеленський озвучив нові деталі щодо запровадження санкцій проти окремих осіб, яке сталось 25 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Як зазначив Президент, йдеться про кілька санкційних пакетів. Він пояснив, про що саме йдеться:
- Перший санкційний пакет застосовуватиметься проти
осіб-громадян російської федерації, які причетні до фінансування російської
терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в
інтересах рф;
- Другий пакет санкцій
направлений проти пропагандистів, які сприяють агресії щодо України;
- Третій пакет спрямований проти представників
російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського
режиму та досі пов’язані з ним.
Крім того, Україна працює над синхронізацією власних санкцій з санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.
Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром
Нагадаємо
Президент України затвердив новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони проти низки фізичних та юридичних осіб. До списку потрапили син колишнього президента "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, колишній народний депутат і блогер Ігор Мосійчук, блогер Ростислав Шапошніков, а також кілька відомих ватажків кримінальних угруповань, зокрема, російських.