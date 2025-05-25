"Нові рішення РНБО - незабаром": Зеленський озвучив деталі нових санкцій

Президент України Володимир Зеленський озвучив нові деталі щодо запровадження санкцій проти окремих осіб, яке сталось 25 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Як зазначив Президент, йдеться про кілька санкційних пакетів. Він пояснив, про що саме йдеться:

Крім того, Україна працює над синхронізацією власних санкцій з санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром