Новые жертвы, разрушенная мечеть: между Израилем и Палестиной пятую ночь продолжаются боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Израильские самолеты возобновили авиаудары в секторе Газа, а боевики ХАМАС выпустили ракеты в ответ во время пятой ночи боевых противостояний. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Палестинские медики заявили, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате одного из нескольких авиаударов на севере Газы в лагере беженцев на пляже города Газа. Среди них были женщина и мальчик.
Жители говорят, что израильские морские катера обстреливали Средиземное море, хотя, возможно, ни один из них не попал в полосу.
Министерство религиозных дел Палестины заявил, что израильские самолеты разрушили мечеть. Военный представитель заявил, что армия проверяет сообщения.
В двух крупных городах на юге Израиля прозвучали сирены, предупреждали об огне из сектора Газа. ХАМАС взял на себя ответственность за запуск ракет.
Дополнительно
Палестинцы сообщают о 11 погибших на оккупированном Западном берегу на фоне столкновений между протестующими и израильскими силами безопасности.
С понедельника в секторе Газа были убиты не менее 132 человек, среди них 32 ребенка и 21 женщина, еще 950 ранены, сообщили представители медицинских служб Палестины.
Контекст
14 мая десятки боевиков ХАМАС прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы.
Армия обороны Израиля заявила, что ее танки произвели предупредительные выстрелы по нескольким участникам терактов.
В ночь с четверга на пятницу ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению "подземного города" террористов ХАМАСа.
Отмечалось, что израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. В результате чего, боевики ХАМАСа спрятались туннелях. Тогда, по заранее определенным подземным коммуникациям на севере сектора Газы был нанесен мощный воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями военно-морского флота. В результате чего, более 160 самолетов из 12 эскадрилий ЦАХАЛа атаковали около 150 целей на территории сектора Газа, включая подземную инфраструктуру террористов на севере сектора. Также была разрушена многокилометровая инфраструктура туннелей.