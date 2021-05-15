Нові жертви, зруйнована мечеть: між Ізраїлем та Палестиною п'яту ніч точаться бойові дії

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Палестинські медики заявили, що щонайменше чотири людини загинули в результаті одного з декількох авіаударів на півночі Гази у таборі біженців на пляжі міста Газа. Серед них були жінка та хлопчик.

Мешканці кажуть, що ізраїльські морські катери обстрілювали Середземне море, хоча, можливо, жоден з них не потрапив у смугу.

Міністерство релігійних справ Палестини заявило, що ізраїльські літаки зруйнували мечеть. Військовий речник заявив, що армія перевіряє повідомлення.

У двох великих містах на півдні Ізраїлю пролунали сирени, що попереджали про вогонь з сектора Газа. ХАМАС взяв на себе відповідальність за запуск ракет.

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Палестинці повідомляють про 11 загиблих на окупованому Західному березі на тлі сутичок між протестуючими та ізраїльськими силами безпеки.

З понеділка в секторі Газа було вбито щонайменше 132 людини, серед них 32 дитини та 21 жінка, ще 950 поранено, повідомили представники медичних служб Палестини.

Контекст

14 травня десятки бойовиків “Хезболли” прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її танки зробили попереджувальні постріли по декільком учасникам терактів.

У ніч з четверга на п’ятницю ЦАХАЛ провів операцію зі знищення “підземного міста” терористів ХАМАСу.

Зазначалося, що ізраїльська армія заявила про початок атак сектора Газа не тільки з повітря, але і з землі. В результаті чого, бойовики ХАМАСу сховалися тунелях. Тоді, за заздалегідь визначеними підземним комунікаціям на півночі сектора Гази було завдано потужний повітряний удар, підтриманий артилерією і знаряддями військово-морського флоту. У результаті чого, більше 160 літаків з 12 ескадрилій ЦАХАЛу атакували близько 150 цілей на території сектора Гази, включаючи підземну інфраструктуру терористів на півночі сектора. Також була зруйнована багатокілометрова інфраструктура тунелів.