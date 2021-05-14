Десятки боевиков “Хезболлы” прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявляет о том, что боевики военной группировки “Хезболла” прорвались на территорию Израиля со стороны ливанской границы, и осуществляли поджоги вблизи населенного пункта Метула. Об этом сообщает издание The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По словам военных, десятки боевиков "Хезболлы" ( военизированная ливанская шиитская организация - ред.) прорвались через ограждения на территорию Израиля со стороны ливанской границы и осуществляли поджоги разделительного барьера вблизи населенного пункта Метула.
Армия обороны Израиля заявляет, что ее танки произвели предупредительные выстрелы по нескольким участникам терактов.
По словам военных, боевики подорвали ограждения и подожгли район, прежде чем вернуться на ливанскую территорию. По информации ведомства, пострадавших нет.
עשרות פעילי חיזבאללה הציתו אש סמוך לגדר הגבול מול מטולה. הפעילים תועדו מניפים דגלי חיזבאללה, לבנון ופלסטין וקוראים קריאות גנאי@rubih67 pic.twitter.com/XHMYFr8ILO— כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021
Что происходит сейчас
По последним данным, израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. По словам израильских военных, около 160 летящих одновременно самолетов нанесли массированный удар по сети туннелей, вырытых группировкой ХАМАС под Газой около полуночи, что стало крупнейшим израильским ударом с момента начала боевых действий в начале этой недели.
Накануне министр обороны страны Бенни Ганц, на фоне обострения конфликта между Израилем и сектора Газа, одобрил мобилизацию еще 9000 резервистов.
13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет, Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа.