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The Guardian

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Десятки бойовиків "Хезболли" прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону

Київ • УНН

 • 30096 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє про те, що бойовики військового угруповання "Хезболла" прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону, і здійснювали підпали поблизу населеного пункту Метула. Про це повідомляє видання The Times of Israel, пише УНН.

Десятки бойовиків "Хезболли" прорвалися на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону

Деталі

За словами військових, десятки бойовиків "Хезболли" (воєнізована ліванська шиїтська організація - ред.) прорвалися через огорожу на територію Ізраїлю з боку ліванського кордону і здійснювали підпали розділового бар'єру поблизу населеного пункту Метула.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що її танки зробили попереджувальні постріли по декільком учасникам терактів.

За словами військових, бойовики підірвали огорожі і підпалили район, перш ніж повернутися на ліванську територію. За інформацією відомства, постраждалих немає.

עשרות פעילי חיזבאללה הציתו אש סמוך לגדר הגבול מול מטולה. הפעילים תועדו מניפים דגלי חיזבאללה, לבנון ופלסטין וקוראים קריאות גנאי @ rubih67 pic.twitter.com/XHMYFr8ILO

- כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021

Що зараз коїться

За останніми даними, ізраїльська армія заявила про початок атак сектора Газа не тільки з повітря, але і з землі. За словами ізраїльських військових, близько 160 літаків одночасно завдали масованого удару по мережі тунелів, виритих угрупованням ХАМАС під Газою близько опівночі, що стало найбільшим ізраїльським ударом з моменту початку бойових дій на початку цього тижня.

Напередодні міністр оборони країни Бенні Ганц, на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і сектора Газа, схвалив мобілізацію ще 9000 резервістів.

13 травня, армія Ізраїлю повідомила, що за два дні з сектора Газа випущено не менш як 1600 ракет, Ізраїль атакував близько 600 військових цілей в секторі Газа.

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