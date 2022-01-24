Новые протесты против переворота в Судане: два человека ранены, полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 24 января. УНН. Тысячи суданцев вышли в понедельник на улицы столицы Хартума и других городов, заявили активисты, продолжая протесты, которые потрясли страну после военного переворота три месяца назад. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.