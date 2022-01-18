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Протестувальники забарикадували вулиці Судану. Почався страйк через загибель демонстрантів

Протестувальники забарикадували вулиці Судану. Почався страйк через загибель демонстрантів

Київ • УНН

 • 25828 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Протестувальники звели барикади на дорогах у столиці Судану Хартумі. У відповідь на загибель демонстрантів розпочався дводенний загальний страйк та кампанія громадянської непокори. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Районні комітети опору та політичні партії оголосили страйк, що розпочався у вівторок після того, як семеро людей було вбито в Хартумі в понеділок в один із найбільш смертоносних днів на сьогоднішній день у серії демонстрацій проти військового перевороту 25 жовтня.

Воєначальник генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан пообіцяв провести розслідування.

Протестувальники вимагають від військових, які до перевороту ділили владу з цивільними групами, повністю піти із політики.

За словами медиків, пов'язаних із протестним рухом, після перевороту сили безпеки вбили не менше 71 особи та понад 2000 отримали поранення.

Згідно з офіційною заявою, Суданський університет науки та технологій призупинив усю діяльність у рамках акції громадянської непокори. У деяких інших частинах Хартуму також було закрито багато аптек та інших магазинів. Групи, які представляють лікарів, вчителів, інженерів та пілотів, заявили про підтримку страйку, як і комітети опору за межами столиці, прагнучи чинити тиск на владу.

Зведені кам'яні та цегляні барикади перешкоджають доступу до деяких основних доріг у східному та південному Хартумі, а також у прилеглих містах Бахрі та Омдурмані. Протестувальники палили автомобільні шини.

У вівторок поліція застосувала сльозогінний газ проти десятків протестувальників, які блокують дороги, цього разу на вулицях східного Хартуму, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Систематична агресія

Влада неодноразово заперечувала використання бойових набоїв проти демонстрантів і наполягає на тому, що десятки співробітників служби безпеки були поранені під час протестів, які регулярно відбуваються після перевороту 25 жовтня.

Минулого тижня генерал поліції був зарізаний.

Декілька західних країн та Організація Об'єднаних Націй, яка наполягає на переговорах щодо розв'язання політичної кризи, висловили стурбованість у зв'язку із загибеллю людей у ​​понеділок.

Спецпредставник ООН Фолькер Пертес засудив використання бойових набоїв, а посольство США розкритикувало "насильницьку тактику суданських сил безпеки", останні подібні заклики світових держав, які не змогли стримати зростання кількості загиблих.

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