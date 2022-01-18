Протестующие забаррикадировали улицы Судана. Началась забастовка из-за гибели демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Протестующие возвели баррикады на дорогах в столице Судана Хартуме. В ответ на гибель демонстрантов началась двухдневная всеобщая забастовка и кампания гражданского неповиновения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Районные комитеты сопротивления и политические партии объявили забастовку, которая началась во вторник после того, как семь человек было убито в Хартуме в понедельник в один из самых смертоносных дней на сегодняшний день в серии демонстраций против военного переворота 25 октября.
Военачальник генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан пообещал провести расследование.
Протестующие требуют от военных, которые до переворота делили власть с гражданскими группами, полностью уйти из политики.
По словам медиков, связанных с протестным движением, после переворота силы безопасности убили не менее 71 человека и более 2000 получили ранения.
Согласно официальному заявлению Суданский университет науки и технологий приостановил всю деятельность в рамках акции гражданского неповиновения. В некоторых других частях Хартума также были закрыты многие аптеки и другие магазины. Группы, которые представляют врачей, учителей, инженеров и пилотов, заявили о поддержке забастовки, как и комитеты сопротивления за пределами столицы, стремясь оказать давление на власть.
Возведенные каменные и кирпичные баррикады препятствуют доступу к некоторым основным дорогам в Восточном и Южном Хартуме, а также в близлежащих городах Бахри и Омдурмане. Протестующие жгли автомобильные шины.
Во вторник полиция применила слезоточивый газ против десятков протестующих, которые блокируют дороги, на этот раз на улицах восточного Хартума, сообщает информационное агентство AFP.
Систематическая агрессия
Власть неоднократно отрицала использование боевых патронов против демонстрантов и настаивает на том, что десятки сотрудников службы безопасности были ранены во время протестов, которые регулярно происходят после переворота 25 октября.
На прошлой неделе генерал полиции был зарезан.
Несколько западных стран и Организация Объединенных Наций, которая настаивает на переговорах по разрешению политического кризиса, выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей в понедельник.
Спецпредставитель ООН Фолькер Пертес осудил использование боевых патронов, а посольство США раскритиковало "насильственную тактику суданских сил безопасности", последние подобные призывы мировых держав, которые не смогли сдержать рост числа погибших.