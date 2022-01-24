Нові протести проти перевороту в Судані: двох осіб поранено, поліція застосувала сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Тисячі суданців вийшли у понеділок на вулиці столиці Хартума та інших міст, заявили активісти, продовжуючи протести, які потрясли країну після воєнного перевороту три місяці тому. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів у кількох місцях столиці, у тому числі у районі укріпленого президентського палацу, де, за словами активістів, відбулися сутички під час попередніх акцій протесту після перевороту 25 жовтня.
За даними продемократичного руху, у понеділок протестуючі, переважно молоді люди, пройшли маршем вулицями Хартума та його міста-побратима Омдурмана. Рух заявив, що протести також пройшли в інших частинах країни, у тому числі у провінціях Кассала, Червоне море, Джазіра та в неспокійному регіоні Дарфур.
Активіст Назім Сіраг заявив, що двоє протестувальників отримали вогнепальні поранення в Хартумі. Про загиблих у понеділок не повідомлялося.
За даними місцевої медичної групи, понад 70 людей було вбито і сотні отримали поранення внаслідок протестів після перевороту.
Доповнення
Судан був політично паралізований після перевороту. Заворушення ще більше загострилися після відставки на початку цього місяця прем'єр-міністра Абдалли Хамдока.
Хамдок подав у відставку на початку цього місяця, пославшись на нездатність досягти компромісу між генералами та продемократичним рухом. Він був відновлений на посаді у листопаді в результаті угоди з військовими, яка розлютила продемократичний рух.
Місія Організації Об'єднаних Націй за останні два тижні провела окремі консультації з суданськими протиборчими угрупованнями, намагаючись знайти вихід із кризи.