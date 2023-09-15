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Новые пикапы и дроны, переданные FAVBET ударным ротам БпЛА, помогают выполнять боевые миссии на фронте

Киев • УНН

 • 245276 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Чтобы роты полноценно работали, нужны машины, которые сохраняют жизнь и помогают точно запускать дроны, уничтожающие российскую технику на десятки миллионов долларов. Однако автомобили, как и дроны, — расходный материал на фронте. Совместно с Генштабом ВСУ, Госспецсвязи в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24 в рамках проекта «Армия дронов» продолжаем комплектовать новые ударные подразделения дронами и необходимой техникой, передает УНН.

Детали

Недавно благодаря поддержке наших партнеров FAVBET удалось приобрести 53 новых пикапа для ударных рот БпЛА «Армия дронов». Автомобили распределили между сформированными ударными ротами БПЛА, которые уже уничтожают врага на передовой.

С июня ударные роты БПЛА и спецподразделения, обеспечиваемые в пределах «Армия дронов», уничтожили 1280 единиц техники россиян. Это сотни миллионов долларов. Дрон за 500 долларов может уничтожить танк оккупанта стоимостью от 3 до 5 млн долларов.

В рамках «Армия дронов» при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БПЛА в составе бригад ВСУ.

«В настоящее время в процессе комплектации новые ударные роты БпЛА. До конца года планируем сформировать и укомплектовать такие подразделения почти во всех частях ВСУ. РуБПАК будет способствовать эффективному уничтожению врага на фронте с помощью беспилотных технологий: FPV-дронов, ударных коптеров и бомберов самолетного типа. Такая технологическая трансформация армии дронами поможет оперативно отслеживать перемещение окупантов и эффективно их уничтожать», — отметил начальник управления генерирования беспилотных систем Главного управления РВиА и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ полковник Андрей Дяченко.

Только за прошедшие 3 месяца ударные роты БПЛА «Армии дронов» поразили 1280 единиц российской техники. Это бронированные авто, пушки, грузовики, минометы, личный состав и опорные пункты. Продолжаем создавать новую доктрину по использованию беспилотников на фронте и новый подход к обучению и менеджменту. Работаем, чтобы таких подразделений было больше.

«Пикапы мы используем каждый день, несколько раз в день осуществляем на них выезды на боевые миссии. Такие авто отлично подходят для выполнения боевых задач. Они мощны, исправны с хорошей проходимостью в полевых условиях. Также комплектоемкие, позволяющие полностью загрузить кузов автомобиля немалыми ударными дронами. Мы их очень бережем, потому что это наше одно из средств первой необходимости для передвижения и выполнения боевых задач», — рассказал командир РуБПАК 93 ОМБр с позывным Ян.

«Операторы дронов – это высококлассные специалисты, уничтожающие вражескую технику на десятки и сотни миллионов долларов. Новые пикапы повышают мобильность подразделений БПЛА и помогают сохранить жизнь наших воинов», – отметил основатель FAVBET Андрей Матюха.

Ударные роты БпЛА — это ответ Сил обороны Украины на вызовы войны технологий. Проект реализуется в рамках «Армии дронов» с участием Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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