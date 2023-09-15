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Нові пікапи та дрони, які FAVBET передали ударним ротам БпЛА, допомагають виконувати бойові місії на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Щоб роти повноцінно працювали, потрібні машини, які зберігають життя та допомагають влучно запускати дрони, що знищують російську техніку на десятки мільйонів доларів. Проте автівки, як і дрони, — розхідний матеріал на фронті. Спільно з Генеральним штабом ЗСУ, Держспецзв’язку, фандрейзинговою платформою UNITED24 в межах проєкту “Армія дронів” продовжуємо комплектувати нові ударні підрозділи дронами та необхідною технікою, передає УНН.

Деталі

Нещодавно завдяки підтримці наших партнерів FAVBET вдалося придбати 53 нові пікапи для ударних рот БпЛА “Армії дронів”. Автівки розподілили між сформованими ударними ротами БПЛА, які вже знищують ворога на передовій.

Із червня ударні роти БПЛА та спецпідрозділи, які забезпечуємо в межах “Армії дронів”, знищили 1 280 одиниць техніки росіян. Це сотні мільйонів доларів. Дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта вартістю від 3 до 5 млн доларів.

В межах “Армії дронів” за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА у складі бригад ЗСУ.

“Наразі в процесі комплектації нові ударні роти БпЛА. До кінця року плануємо сформувати та укомплектувати такі підрозділи майже у всіх частинах ЗСУ. РуБПАК сприятимуть ефективному знищенні ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій: FPV-дронів, ударних коптерів та бомберів літакового типу. Така технологічна трансформація армії дронами допоможе оперативно відстежувати переміщення окупантів та ефективно їх знищувати”, — зазначив начальник управління генерування безпілотних систем Головного управління РВіА та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Андрій Дяченко.

Лише за минулі 3 місяці ударні роти БПЛА “Армії дронів” уразили 1 280 одиниць російської техніки. Це — броньовані авто, гармати, вантажівки, міномети, особовий склад та опорні пункти. Продовжуємо створювати нову доктрину з використання безпілотників на фронті та новий підхід до навчання й менеджменту. Працюємо, щоб таких підрозділів було більше.

“Пікапи ми використовуємо щодня, кілька разів на день здійснюємо на них виїзди на бойові місії. Такі авто чудово підходять для виконання бойових завдань. Вони потужні, справні з хорошою прохідністю в польових умовах. Також комплектомісткі, що дозволяє повністю завантажити кузов авта чималими ударними дронами. Ми їх дуже бережемо, бо це наш один із засобів першої необхідності для пересування та виконання бойових завдань”, — розповів командир РУБПАК 93 ОМБр з позивним Ян.

“Оператори дронів — це висококласні фахівці, які знищують ворожу техніку на десятки і сотні мільйонів доларів. Нові пікапи підвищують мобільність підрозділів БПЛА і допомагають зберегти життя наших воїнів”, — зазначив засновник FAVBET Андрій Матюха.

Ударні роти БпЛА — це відповідь Сил оборони України на виклики війни технологій. Проєкт реалізовується в межах “Армії дронів” за участі Генерального штабу, Держспецзв’язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24.

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