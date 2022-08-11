Новые обыски и задержания силовиками рф в оккупированном Крыму: открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Из-за новых незаконных обысков и задержания крымских татар силовиками рф в оккупированном Крыму открыли уголовное производство, сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя, пишет УНН.
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"Сегодня, 11 августа 2022 года, начато уголовное производство по факту проведения «силовиками» государства-оккупанта шести незаконных обысков и задержаний четырех крымчан в Джанкойском районе оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
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По указанным фактам правоохранители автономии начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
"Обыски и задержания, происходящие на полуострове - это продолжение системных преступлений оккупационной администрации россии в Крыму. Конечной целью таких действий является ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы полуострова и подавление сопротивления оккупации", - подчеркнули в прокуратуре.
Дополнение
Во временно оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар.