Нові обшуки і затримання силовиками рф в окупованому Криму: відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через нові незаконні обшуки та затримання кримських татар силовиками рф в окупованому Криму відкрили кримінльне провадження, повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта шести незаконних обшуків та затримань чотирьох кримчан в Джанкойському районі окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За вказаними фактами правоохоронці автономії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
"Обшуки та затримання, що відбуваються на півострові - це продовження системних злочинів окупаційної адміністрації рф в Криму. Кінцевою метою таких дій є обмеження свободи релігії, витіснення корінного кримськотатарського населення за межі півострова та придушення спротиву окупації", - наголосили у прокуратурі.
Доповнення
У тимчасово окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар.