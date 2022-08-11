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Нові обшуки і затримання силовиками рф в окупованому Криму: відкрили провадження

Київ • УНН

 • 145525 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через нові незаконні обшуки та затримання кримських татар силовиками рф в окупованому Криму відкрили кримінльне провадження, повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, пише УНН.

Нові обшуки і затримання силовиками рф в окупованому Криму: відкрили провадження

Цитата

"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта шести незаконних обшуків та затримань чотирьох кримчан в Джанкойському районі окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За вказаними фактами правоохоронці автономії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

"Обшуки та затримання, що відбуваються на півострові - це продовження системних злочинів окупаційної адміністрації рф в Криму. Кінцевою метою таких дій є обмеження свободи релігії, витіснення корінного кримськотатарського населення за межі півострова та придушення спротиву окупації", - наголосили у прокуратурі.

Доповнення

У тимчасово окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар.

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