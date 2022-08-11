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В окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар - активісти

Київ • УНН

 • 123550 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність", повідомляє УНН.

В окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар - активісти

Цитата

«Активісти з міста Джанкой повідомляють про проведення обшуків у Джанкойському районі у журналіста «Кримської солідарності» Вілена Темер'янова за адресою Джанкойський район, селище Вільне вул. Мічгунова будинок 11, кв. 2, та у будинку активіста Енвера Кроша за адресою Джанкойський район, село Ближнегородське вул. Садова 6», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Біля будинку активіста Енвера Кроша, як вказано, перебували два службові автомобілі співробітників правоохоронних органів, також п'ять осіб співробітників ОМОНу та росгвардії. Зйомку забороняли, у кореспондента виривали телефон.

Крім того, біля будинку активіста Кроша до журналіста «Кримської солідарності» підійшли співробітники правоохоронних органів та у грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото та відеофіксацію процесу.

Загалом відомо про шість обшуків. Останній - у селі Тимофіївка Джанкойського району у будинку Рината Алієва.

Так, обшуки пройшли у будинку матері Вілена Темер'янова. Також обшуки були в будинку Енвера Кроша, Мурата Мустафаєва, в селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова, Мурата Мустафаєва, Сеітяї Аббозова. Усіх відвезли у невідомому напрямку.

Доповнення

Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму.

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