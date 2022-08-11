В окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар - активісти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність", повідомляє УНН.
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«Активісти з міста Джанкой повідомляють про проведення обшуків у Джанкойському районі у журналіста «Кримської солідарності» Вілена Темер'янова за адресою Джанкойський район, селище Вільне вул. Мічгунова будинок 11, кв. 2, та у будинку активіста Енвера Кроша за адресою Джанкойський район, село Ближнегородське вул. Садова 6», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Біля будинку активіста Енвера Кроша, як вказано, перебували два службові автомобілі співробітників правоохоронних органів, також п'ять осіб співробітників ОМОНу та росгвардії. Зйомку забороняли, у кореспондента виривали телефон.
Крім того, біля будинку активіста Кроша до журналіста «Кримської солідарності» підійшли співробітники правоохоронних органів та у грубій формі вимагали сісти в автомобіль, не перебувати біля місця проведення обшуку та не вести фото та відеофіксацію процесу.
Загалом відомо про шість обшуків. Останній - у селі Тимофіївка Джанкойського району у будинку Рината Алієва.
Так, обшуки пройшли у будинку матері Вілена Темер'янова. Також обшуки були в будинку Енвера Кроша, Мурата Мустафаєва, в селі Озерне Джанкойського району в будинку Едема Бекірова, Мурата Мустафаєва, Сеітяї Аббозова. Усіх відвезли у невідомому напрямку.
Доповнення
Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму.