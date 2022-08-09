Из-за преследования рф в оккупированном Крыму за решеткой по меньшей мере 127 украинцев - Офис Омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По меньшей мере 127 украинцев находятся в местах лишения свободы из-за политического преследования в оккупированном Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма. Об этом говорится в заявлении Офиса Омбудсмена Украины к Международному дню коренных народов мира, передает УНН.
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«По данным Крымской правозащитной группы, по меньшей мере 127 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования в Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма», - информирует Офис Омбудсмена.
Детали
Сообщается, что с началом временной оккупации Крымского полуострова российской федерацией в 2014 году, тысячи наших соотечественников – крымских татар и этнических украинцев из-за непосредственной угрозы их жизни должны были покинуть родные дома.
"Все эти годы российские оккупационные власти проводят репрессивную политику устрашения, психологического давления, заключения, бесследного исчезновения крымских татар", - отметили в Офисе Омбудсмена.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международную общественность приобщиться к защите прав коренных народов Украины, а особенно их представителей, оставшихся на территории временно оккупированного Крыма и испытывающих притеснения от оккупационных властей.
Дополнение
В Украине вступил в силу закон о коренных народах, критикуемый рф.