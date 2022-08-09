Через переслідування рф в окупованому Криму за ґратами щонайменше 127 українців - Офіс Омбудсмена

Цитата

«За даними Кримської правозахисної групи, щонайменше 127 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування в Криму, серед них – представники корінних народів Криму», - інформує Офіс Омбудсмена.

Деталі

Повідомляється, що з початком тимчасової окупації Кримського півострова російською федерацією в 2014 році, тисячі наших співвітчизників – кримських татар і етнічних українців через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки.

"Усі ці роки російська окупаційна влада проводить репресивну політику залякування, психологічного тиску, ув’язнення, безслідного зникнення кримських татар", - зазначили в Офісі Омбудсмена.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту долучитися до захисту прав корінних народів України, а особливо їх представників, що залишилися на території тимчасово окупованого Криму та зазнають утисків від окупаційної влади.

Доповнення

В Україні набув чинності закон про корінні народи, критикований рф.