Через переслідування рф в окупованому Криму за ґратами щонайменше 127 українців - Офіс Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму. Про це йдеться у заяві Офісу Омбудсмена України до Міжнародного дня корінних народів світу, передає УНН.
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«За даними Кримської правозахисної групи, щонайменше 127 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування в Криму, серед них – представники корінних народів Криму», - інформує Офіс Омбудсмена.
Деталі
Повідомляється, що з початком тимчасової окупації Кримського півострова російською федерацією в 2014 році, тисячі наших співвітчизників – кримських татар і етнічних українців через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки.
"Усі ці роки російська окупаційна влада проводить репресивну політику залякування, психологічного тиску, ув’язнення, безслідного зникнення кримських татар", - зазначили в Офісі Омбудсмена.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту долучитися до захисту прав корінних народів України, а особливо їх представників, що залишилися на території тимчасово окупованого Криму та зазнають утисків від окупаційної влади.
Доповнення
В Україні набув чинності закон про корінні народи, критикований рф.