В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар - активисты

Цитата

«Активисты из города Джанкой сообщают о проведении обысков в Джанкойском районе у журналиста «Крымской солидарности» Вилена Темерьянова по адресу Джанкойский район, посёлок Вольное ул. Мичгунова дом 11, кв. 2, и в доме активиста Энвера Кроша по адресу Джанкойский район, село Ближнегородское ул. Садовая 6», - говорится в сообщении.

Детали

Возле дома активиста Энвера Кроша, как указано, находились два служебных автомобиля сотрудников правоохранительных органов, также пять человек сотрудников ОМОНа и росгвардии. Съёмку запрещали, у корреспондента вырывали из рук телефон.

Кроме того, возле дома активиста Кроша к журналисту «Крымской солидарности» подошли сотрудники правоохранительных органов и в грубой форме требовали сесть в автомобиль, не находиться возле места проведения обыска и не вести фото и видеофиксацию процесса.

В целом известно о шести обысках. Последний в селе Тимофеевка Джанкойского района в доме у Рината Алиева.

Так, обыски прошли в доме матери Вилена Темерьянова. Также обыски были в доме Энвера Кроша, Мурата Мустафаева, в селе Озерное Джанкойского района в доме Эдема Бекирова, у Мурата Мустафаева, у Сеитяи Аббозова. Всех увезли в неизвестном направлении.

Дополнение

По меньшей мере 127 украинцев находятся в местах лишения свободы из-за политического преследования в оккупированном Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма.