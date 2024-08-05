Новая Зеландия меняет экономические приоритеты из-за низкого роста и большого дефицита. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Новой Зеландии объявило об изменениях в экономической политике, в частности, об увеличении экспорта, чтобы поддержать экономику, которая за год до марта 2024 года выросла всего на 0,3%. Это самый низкий показатель с начала пандемии в 2020 году. Кроме того, страна сталкивается с дефицитом текущего счета на уровне 6,8% ВВП.

Экспорт играет важную роль в экономике Новой Зеландии, составляя почти четверть ее ВВП.

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