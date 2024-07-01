Новая японская ракета Н3 вывела на орбиту спутник

В понедельник Япония запустила свою основную ракету-носитель H3, успешно отправив на орбиту спутник наблюдения за Землей. Это стало важным шагом на пути к достижению цели превратить H3 в коммерческую ракету-носитель и конкурировать на мировом рынке. Об этом пишет Nikkei Asia, передает УНН.

Детали

Японское космическое агентство, известное как JAXA, запустило двухступенчатую водородную ракету с космодрома Танэгасима, расположенного примерно в 1000 километрах к северо-западу от Токио.

Ракета вывела на солнечно-синхронную орбиту 3-тонный радарный спутник Advanced Land Observing Satellite-4 или ALOS-4.

Как сообщается, спутник ALOS-4 был разработан за 200 миллионов долларов для замены устаревшего радарного спутника ALOS-2.

Это второй успешный запуск H3, над которым работали в течение 10 лет

Во время первого полета 7 марта 2023 года вторая ступень H3 не смогла воспламениться, что заставило JAXA отказаться от ракеты и ее полезной нагрузки - оптического спутника ALOS-3 стоимостью 28 млрд иен.

17 февраля этого года H3 совершила свой первый успешный полет во время второго запуска.

Ожидается, что до марта следующего года Япония запустит не менее пяти ракет - три H3 и две H2A. Ракета H2A является основной японской ракетой-носителем с 2001 года и должна быть выведена из эксплуатации в 2024 году.

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