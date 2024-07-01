Нова японська ракета Н3 вивела на орбіту супутник
Київ • УНН
Нова японська ракета H3 успішно вивела на орбіту супутник спостереження Землі ALOS-4, що стало важливим кроком на шляху до перетворення H3 на комерційну ракету-носій.
У понеділок Японія запустила свою основну ракету-носій H3, успішно відправивши на орбіту супутник спостереження за Землею. Це стало важливим кроком на шляху до досягнення мети перетворити H3 на комерційну ракету-носій і конкурувати на світовому ринку. Про це пише Nikkei Asia, передає УНН.
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Японське космічне агентство, відоме як JAXA, запустило двоступеневу водневу ракету з космодрому Танегасіма, розташованого приблизно за 1000 кілометрів на північний захід від Токіо.
Ракета вивела на сонячно-синхронну орбіту 3-тонний радарний супутник Advanced Land Observing Satellite-4 або ALOS-4.
Як повідомляється, супутник ALOS-4 був розроблений за 200 мільйонів доларів для заміни застарілого радарного супутника ALOS-2.
Це другий успішний запуск H3, над яким працювали протягом 10 років
Під час першого польоту 7 березня 2023 року другий ступінь H3 не зміг спалахнути, що змусило JAXA відмовитися від ракети та її корисного навантаження - оптичного супутника ALOS-3 вартістю 28 млрд єн.
17 лютого цього року H3 здійснила свій перший успішний політ під час другого запуску.
Очікується, що до березня наступного року Японія запустить щонайменше п'ять ракет - три H3 і дві H2A. Ракета H2A є основною японською ракетою-носієм з 2001 року і має бути виведена з експлуатації у 2024 році.
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