російський супутник розпався на 100 уламків поруч з Міжнародною космічною станцією
Київ • УНН
Непрацюючий російський супутник РЕСУРС-П1 розпався на понад 100 уламків поблизу Міжнародної космічної станції, що змусило астронавтів шукати укриття.
Недіючий російський супутник RESURS-P1 розпався на понад 100 уламків на орбіті, поруч з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Космічні агентство США повідомило про те, що недіючий російський супутник RESURS-P1 розпався на понад 100 уламків на орбіті.
Ця подія сталася в небезпечній близькості до Міжнародної космічної станції (МКС), що змусило американських астронавтів на МКС сховатися у своєму космічному кораблі протягом близько години.
Причини розпаду супутника RESURS-P1 поки що невідомі. російське космічне агентство "роскосмос" не відреагувало на прохання про коментар і не опублікувало інформацію про інцидент у своїх офіційних джерелах.
Командування космічних військ США відслідковує рій уламків та заявило, що наразі немає безпосередньої загрози для інших супутників.
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