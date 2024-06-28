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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

російський супутник розпався на 100 уламків поруч з Міжнародною космічною станцією

Київ • УНН

 • 22110 перегляди

Непрацюючий російський супутник РЕСУРС-П1 розпався на понад 100 уламків поблизу Міжнародної космічної станції, що змусило астронавтів шукати укриття.

російський супутник розпався на 100 уламків поруч з Міжнародною космічною станцією

Недіючий російський супутник RESURS-P1 розпався на понад 100 уламків на орбіті, поруч з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Космічні агентство США повідомило про те, що недіючий російський супутник RESURS-P1 розпався на понад 100 уламків на орбіті.

Ця подія сталася в небезпечній близькості до Міжнародної космічної станції (МКС), що змусило американських астронавтів на МКС сховатися у своєму космічному кораблі протягом близько години.

Причини розпаду супутника RESURS-P1 поки що невідомі. російське космічне агентство "роскосмос" не відреагувало на прохання про коментар і не опублікувало інформацію про інцидент у своїх офіційних джерелах.

Командування космічних військ США відслідковує рій уламків та заявило, що наразі немає безпосередньої загрози для інших супутників.

Спецпризначенці знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2"08.01.24, 10:08 • 54714 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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