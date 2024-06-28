российский спутник распался на 100 обломков рядом с Международной космической станцией

Недействующий российский спутник RESURS-P1 распался на более 100 обломков на орбите, рядом с Международной космической станцией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Космические агентство США сообщило о том, что недействующий российский спутник RESURS-P1 распался на более 100 обломков на орбите.

Это событие произошло в опасной близости к Международной космической станции (МКС), что заставило американских астронавтов на МКС укрыться в своем космическом корабле в течение около часа.

Причины распада спутника RESURS-P1 пока неизвестны. российское космическое агентство "роскосмос" не отреагировало на просьбу о комментарии и не опубликовало информацию об инциденте в своих официальных источниках.

Командование космических войск США отслеживает рой обломков и заявило, что пока нет непосредственной угрозы для других спутников.

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