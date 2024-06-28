российский спутник распался на 100 обломков рядом с Международной космической станцией
Киев • УНН
Неработающий российский спутник РЕСУРС-П1 распался на более 100 обломков вблизи Международной космической станции, что заставило астронавтов искать укрытие.
Недействующий российский спутник RESURS-P1 распался на более 100 обломков на орбите, рядом с Международной космической станцией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Космические агентство США сообщило о том, что недействующий российский спутник RESURS-P1 распался на более 100 обломков на орбите.
Это событие произошло в опасной близости к Международной космической станции (МКС), что заставило американских астронавтов на МКС укрыться в своем космическом корабле в течение около часа.
Причины распада спутника RESURS-P1 пока неизвестны. российское космическое агентство "роскосмос" не отреагировало на просьбу о комментарии и не опубликовало информацию об инциденте в своих официальных источниках.
Командование космических войск США отслеживает рой обломков и заявило, что пока нет непосредственной угрозы для других спутников.
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